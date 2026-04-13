Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir otomobilin at arabasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin at arabasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Muş karayolu üzerinde bulunan Değirmen köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin at arabasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS