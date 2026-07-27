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Bitlis'te İki Araç Çarpıştı: Yaralı Yok

Bitlis'te İki Araç Çarpıştı: Yaralı Yok
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Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ön ve arka kısımlarında hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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