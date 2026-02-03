Haberler

Bitlis'te zincirleme trafik kazası

Güncelleme:
Bitlis Devlet Hastanesi Kavşağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda birçok aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Maddi hasar oluşurken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Bitlis Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Kontrolden çıkan araçların karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazanın yaşandığı güzergahta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Herhangi bir yaralanma olayının olmadığını ifade eden yetkililer, sürücüleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
