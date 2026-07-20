Haberler

Göçer aileler arasında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde akraba iki göçer aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Şüpheli kaçtı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde akraba iki göçer aile arasında dün çıkan ve bugün de devam eden silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mutki ilçesine bağlı Çimen Mahallesi Varan Mezrası'nda 19 Temmuz akşam saatlerinde Siirt'ten gelen ve aynı bölgede hayvan otlatan akraba iki göçer aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda A.A. (16) av tüfeğiyle kolundan, F.A. (22) ile F.A. (25) ise başlarına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan A.A.'nın tedavisi Muş Devlet Hastanesi'nde, F.A.'nın tedavisi ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde sürerken, diğer yaralı F.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, 20 Temmuz saat 04.30 sıralarında göçer çadırlarının bulunduğu alana yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki ormanlık bölgede silah sesi duyuldu. Yapılan kontrolde K.A.'nın (18), hayvan otlatan Y.A.'ya (23) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü, ardından silahı olay yerinde bırakarak kaçtığı belirlendi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına bilgi verilirken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek

CHP'de tarihi gün! Kulislerde konuşulan iddia Ankara'yı karıştırdı
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf