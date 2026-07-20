Göçer aileler arasında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Mutki ilçesinde akraba iki göçer aile arasında dün çıkan ve bugün de devam eden silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mutki ilçesine bağlı Çimen Mahallesi Varan Mezrası'nda 19 Temmuz akşam saatlerinde Siirt'ten gelen ve aynı bölgede hayvan otlatan akraba iki göçer aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda A.A. (16) av tüfeğiyle kolundan, F.A. (22) ile F.A. (25) ise başlarına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan A.A.'nın tedavisi Muş Devlet Hastanesi'nde, F.A.'nın tedavisi ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde sürerken, diğer yaralı F.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, 20 Temmuz saat 04.30 sıralarında göçer çadırlarının bulunduğu alana yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki ormanlık bölgede silah sesi duyuldu. Yapılan kontrolde K.A.'nın (18), hayvan otlatan Y.A.'ya (23) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü, ardından silahı olay yerinde bırakarak kaçtığı belirlendi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına bilgi verilirken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı