Tatvan'da lastik yangını elektrik hattına sıçradı: Yol trafiğe kapatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dere yatağına atılan araç lastiklerinde çıkan yangın, elektrik hattına sıçrayınca bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, ilçeye bağlı Esentepe ve Karşıyaka mahalleleri arasındaki dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dere içerisindeki araç lastikleri ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevler, kara yolu araç altgeçidi yakınındaki elektrik hattına ulaştı. Yangının enerji hattına sıçraması üzerine çevrede panik yaşanırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu tek yönlü trafiğe kapattı. Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla enerji hattında da tedbir amaçlı kesinti yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik hattında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı