Bitlis'te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, köyde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve yumrukların kullanıldığı kavgada Y.G. (30) kasık bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılırken, köyde güvenlik önlemleri artırıldı. - BİTLİS

