Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı. Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde seyir halindeki bisiklet sürücüsü Ahmet Talha T. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yara düşen şahıs yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Talha Bilecik 3. Sayfa Haberler

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