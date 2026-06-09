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Ayağı bisiklete sıkışan çocuğun yardımına Yunus polisleri yetişti

Ayağı bisiklete sıkışan çocuğun yardımına Yunus polisleri yetişti
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Kahramanmaraş'ta bisiklet kullanan 15 yaşındaki M.K.'nın ayağı, arka teker ile jant arasına sıkıştı. Yunus polisleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta bisikletin arka tekeri ile jant arasına ayağı sıkışan çocuk., Yunus polisleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde Abdal Halil Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet kullanan 15 yaşındaki M.K.'nın sağ ayağı bisikletin arka tekeri ile jant arasına sıkıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve bölgede görev yapan Yunus polisi ekipleri çocuğun yardımına koştu. Polis ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması sonucu sıkışan ayak bulunduğu yerden dikkatli şekilde çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kontrol edilen M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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