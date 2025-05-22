Bisiklet Çalan Çocuğa Araç Çarptı: O Anlar Kamerada

Bisiklet Çalan Çocuğa Araç Çarptı: O Anlar Kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta, parkta çaldığı bisikletle arkadaşlarına gösteren bir çocuğa araba çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına göstermeye geldi, araba çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir parktan bisiklet çalan çocuk, mahalleye arkadaşlarının yanına geldi. Bisikletle mahallede gezdiği esnada ise kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa, araba çarptı. Yaşana o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre küçük bir çocuk, parktan çaldığı bisikleti arkadaşlarına göstermek için mahallesine geldi. Bir süre sokakta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuk ardından ise bisikletle gezmeye başladı. O sırada kontrolsüz şekilde caddeye çıkan çocuğa ise seyir halindeki bir araba çarptı. Yaşanan o kaza anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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