Haberler

Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı

Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te ters yönden giden bir sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, başka bir sürücü de tünel içerisinde hatalı sollama yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Karabük'te ters yönden giden bir sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, başka bir sürücü de tünel içerisinde hatalı sollama yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde bir sürücü ters yönden ilerledi. Ters yönde hızla ilerleyen sürücü gelen araçlara aldırış etmezken, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tünelde hatalı sollama yaptı

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir sürücü, tünel içerisinde önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle karşılaşan sürücü, son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazadan kurtuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler