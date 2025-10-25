Haberler

Düğün kana bulandı! 3 kişi yaralandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Düğün kana bulandı! 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, akraba çocukları arasında başlayarak silahlı çatışmaya dönüştü.

  • Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde silahlı kavga çıktı.
  • Kavgada 3 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan Deniz A.'nın durumu ağır.
  • Yaralılar Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saat 20.00 sıralarında başlayan düğünde, iddiaya göre akraba çocukları arasında çıkan kavga, büyüklerin de olaya karışmasıyla büyüdü.

DÜĞÜN KANA BULANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Azize A. (37), Deniz A. (21) ve Aziz A. (32) yaralandı. Yaralılardan Deniz A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle düğün alanında panik yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.