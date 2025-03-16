Birecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine giden üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA