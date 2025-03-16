Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Birecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Birecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine giden üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
img

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
img

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.