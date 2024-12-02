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Birecik’te Yorgun Mermi Sürücünün Göğsüne Isabet Etti

Birecik’te Yorgun Mermi Sürücünün Göğsüne Isabet Etti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobile camdan giren yorgun mermi, sürücünün göğsüne düştü. Sürücü, mermiyi görünce büyük bir şok yaşadı ve ölümden döndüğünü fark etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin camından giren yorgun mermi, sürücünün göğsüne düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. 27 U 6673 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Kadir U. ön camı delen bir cismin içeri girdiğini gördü. Aracını durduran sürücü, göğsünde bir sıcaklık hissetti. Elbisesini kontrol eden sürücü, mermi çekirdeğini görünce büyük bir şok yaşadı.

Ölümden döndü

Otomobil camının yukardan gelen yorgun merminin hızını yavaşlattığını fark eden sürücü, ölümden döndüğünü anladı. Olan biteni izleyen çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, mermi çekirdeğini alarak kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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