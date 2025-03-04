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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, yol meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında meydana gelen olayda; iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.G. (41) ile babası A.G. (74) arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL EVLAT AV TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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