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Birecik'te Trafik Kazası: 9 Yaralı

Birecik'te Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolu Arat Dağı mevkide meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri belirlenemeyen 16 ATE 664 plakalı otomobil ile 54 AB 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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