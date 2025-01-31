Birecik'te Trafik Kazası: 9 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolu Arat Dağı mevkide meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri belirlenemeyen 16 ATE 664 plakalı otomobil ile 54 AB 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA