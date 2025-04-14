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Birecik'te Nesli Tükenen Çizgili Sırtlan Araç Çarpması Sonucu Telef Oldu

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın, sürücülerin dikkat etmesi gereken kırsal bir alanda meydana geldiği bildirildi.

Birecik'te nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan telef oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik-Suruç karayolunun Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç, yola çıkan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sırtlan, yol kenarında telef oldu. Çizgili sırtlan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altında olan türler arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçilebilmesi için özellikle kırsal bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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