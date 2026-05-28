Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Halfeti bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlemeyen 27 JB 418 plakalı otomobil ile 27 TP 906 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı