Birecik'te Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Birecik'te Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, su dinamosu tamiri sırasında Fırat Nehri'nde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yusuf Çemberlitaş, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri'nde, elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Çemberlitaş (35), tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan ağır yaralı adam sedye ile ambulansa taşınarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çemberlitaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Bayrak çekildi! İşte Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.