Birecik'te aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan A.Ş. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı