Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Oy verme işlemleri sorunsuz başladı

31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili kaydının bulunduğu okula gelerek oyunu kullanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Emniyet, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz sandıklardaki tedbirlerini aldılar. Sandık kurulları görevlerine başladı. Oy verme işlemleri sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde başladı. Şükürler olsun ki şuana kadar bize intikal eden herhangi bir olay olmadı" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemi devam ediyor. Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri, Bingöl'de saat 16.00'da sona erecek. Kaydının bulunduğu Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşiyle birlikte gelerek oy veren Vali Ahmet Hamdi Usta, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Vali Usta, "Bilindiği gibi 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle ilgili bugün oy verme işlemi, doğu illerinde olduğu gibi Bingöl'ümüzde de saat 07.00'de başladı. Saat 16.00 itibariyle de sona erecek. Sabah erken saatlerinden itibaren sandıklar güvenli bir şekilde bölgelerine dağıtıldı. Emniyet, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz sandıklardaki tedbirlerini aldılar. Sandık kurulları görevlerine başladı. Oy verme işlemleri sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde başladı. Şükürler olsun ki şuana kadar bize intikal eden herhangi bir olay olmadı. Ben burada sağduyulu kadim Bingöl halkının etkisine inanıyorum. İnşallah saat 16.00 itibariyle de yine olaysız bir şekilde seçimlerimiz sonuçlanacak. Seçim sonuçlarının ülkemize, Bingöl'ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL