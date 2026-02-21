Haberler

Bingöl'de kar ve heyelandan dolayı kapanan köy yolları açılıyor

Solhan ilçesi kırsalında etkili olan yoğun kar yağışı ve heyelan nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılmakta. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesi kırsalında kar ve heyelandan dolayı kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Kale köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için iş makineleriyle kar ve heyelan temizliği çalışması yürütürken, yolların en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

Yetkililer, Ramazan ayına rağmen sahada görev yapan personelin fedakarca çalıştığını belirterek, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
