Bingöl merkezli terör operasyonunda 12 gözaltı
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen eş zamanlı terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı.
Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM ekiplerince terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bingöl, Elazığ, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
