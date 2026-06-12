Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Bingöl merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bingöl merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Bingöl merkezli Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL