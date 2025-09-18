Haberler

Bingöl’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Yaylade ve Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bingöl'ün iki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylade ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü ve Kiğı ilçesine bağlı Alagöz köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın alanlarına Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdare, jandarma ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgelerde çalışmalar sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

Netanyahu'yu şok eden saldırı! Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.