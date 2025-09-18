Bingöl’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün iki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylade ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü ve Kiğı ilçesine bağlı Alagöz köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın alanlarına Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdare, jandarma ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgelerde çalışmalar sürüyor. - BİNGÖL