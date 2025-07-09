Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'ün Kardeşler köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına 2 iş makinası, 1 arazöz ve 20 personel katıldı.

Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kardeşler köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 iş makinası 1 arazöz 20 personel müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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