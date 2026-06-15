Bingöl'de uyuşturucu taciri tutuklandı
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı