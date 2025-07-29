Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 746 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 746 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 746 kök kenevir bitkisi ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 746 kök kenevir bitkisi ve bir miktar kannabinoid maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç, merkez ve Solhan ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 25- 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 746 kök kenevir bitkisi ve 13,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olaylara karışan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının Talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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