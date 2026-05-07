Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 68 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı