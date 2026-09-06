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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 365 Gram Esrar Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 365 Gram Esrar Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Bingöl'de polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda toplam 365,43 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde ve ikamet ile iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler bulunurken, gözaltına alınan 2 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 365,43 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 42,50 gram esrar ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise bazı ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 322,93 gram esrar ele geçirilirken, operasyonlar kapsamında toplam 365,43 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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