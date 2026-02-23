Bingöl'de trafik kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de çekici kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekici kamyonet ile 12 ACF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı