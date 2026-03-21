Bingöl'de trafik kazası : 5 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Sanayi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 T 0139 plakalı taksi ile 12 ACM 971 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastane'sine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı