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Bingöl'de PKK'ya Ait Sığınakta Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

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Bingöl'de gerçekleştirilen Şehit J.Komd.Er Mehmet Kaplan-12 operasyonunda, PKK'ya ait bir sığınak içinde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, terör örgütünün geçmişte kullandığı sığınakta bulunan malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait geçmiş yıllarda kullanılan bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Karlıova ilçe kırsalında icra edilen Şehit J.Komd.Er Mehmet Kaplan-12 operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 1 odalı erzak deposu içerisinde yapılan aramada; çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Kaplan Operasyon Güvenlik 3-sayfa Terör PKK

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