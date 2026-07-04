Bingöl'de su tankeri devrildi: 2 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 EIP 53 plakalı su tankeri devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı