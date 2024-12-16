Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesince şüpheli bir araç durduruldu. İçerisinde bulunan şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL