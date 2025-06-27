Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız Beretta Gardone marka tabanca ve 12 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada, Beretta Gardone marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör içerisinde 12 adet STR24 ibareli 9x19 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa