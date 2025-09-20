Haberler

Bingöl'de Operasyon: 48 Şüpheli Yakalandı, 16'sı Tutuklandı

Bingöl'de Operasyon: 48 Şüpheli Yakalandı, 16'sı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli yakalanırken, bunlardan 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 48 şüpheli yakalanırken bunlardan 16'sı tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Şube Müdürlüklerince 12-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ortak operasyonlarda çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirilirken, 48 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar kapsamında 1.794 gram kubar esrar, 1.54 gram skunk, 10.09 gram kokain, 0.85 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim

Taraftar kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.