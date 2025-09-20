Bingöl'de Operasyon: 48 Şüpheli Yakalandı, 16'sı Tutuklandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 48 şüpheli yakalanırken bunlardan 16'sı tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Şube Müdürlüklerince 12-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ortak operasyonlarda çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirilirken, 48 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar kapsamında 1.794 gram kubar esrar, 1.54 gram skunk, 10.09 gram kokain, 0.85 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL