Bingöl'de 72 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla aralıksız çalışıyor.

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 72 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 280 köy yolunun 161'i yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde kapalı bulunan 161 köy yolundan 89'u ulaşıma açılırken 72'sinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan bazı bölgelerde tipinin etkili olduğunu ve açılan yolun kısa süre içerisinde yeninde kapandığı aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
