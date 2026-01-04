Bingöl'de yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Bingöl'de kapalı bulunan 46 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması gece gündüz sürüyor.

Bingöl'de çarşamba günü sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından il genelinde karla mücadele çalışmaları başlatılırken, köy ve bağlı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, karla mücadele çalışmaları 110 personel ve 53 araç ile aralıksız şekilde sürdürülüyor. İl genelinde toplam 280 köy yolundan 234'ü ulaşıma açık durumda bulunurken, kapalı olan 46 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı bildirildi. - BİNGÖL