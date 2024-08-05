Bingöl'de kamyon ile otobüs çarpışması kamerada
Bingöl'de meydana gelen kaza, otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonun otobüse çarpmasıyla oluşan sarsıntı ve yolcuların paniği görüntülendi.
Bingöl'de kamyon ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kaza, otobüsteki araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün Bingöl-Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana gelmişti. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpışmıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne çarpmasıyla oluşan sarsıntı ve yolcuların paniği yer aldı.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - BİNGÖL