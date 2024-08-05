Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından icra edilen operasyonda, 15 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet neticesinde 15 kilo 765 gram toz esrar ele geçirilmiş olup, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL