Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Mart 2026 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Öte yandan ekipler tarafından 29 olaya müdahale edildiği ve 4 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 35 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 1 adet sahte plaka ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

