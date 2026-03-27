Haberler

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 20-27 Mart 2026 tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hapis cezası bulunan 4 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-27 Mart 2026 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Öte yandan ekipler tarafından 29 olaya müdahale edildiği ve 4 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 35 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 1 adet sahte plaka ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

