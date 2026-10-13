Bingöl'de jandarma 25 olaya müdahale etti, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 25 olaya müdahale edilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında 25 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 345 kök kenevir/skunk bitkisi, 21 bin 41 gram kubar esrar, 91 sentetik ecza hap, 2 araç, 1 tabanca, 5 av tüfeği, 191 tabanca fişeği ve 71 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla ilgili 31 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı