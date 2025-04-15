Bingöl'de hırsızlık yapan şahıs yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde ikametten hırsızlık olayında bir vatandaşı 22 bin 500 lira maddi zarara uğratan ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.