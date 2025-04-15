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Bingöl'de Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Bingöl'de ikametten hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayında mağdur olan vatandaş 22 bin 500 lira maddi zarara uğradı.

Bingöl'de hırsızlık yapan şahıs yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde ikametten hırsızlık olayında bir vatandaşı 22 bin 500 lira maddi zarara uğratan ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - 3.Sayfa
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