Bingöl'de Hırsızlık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bingöl'de yapılan operasyonda, hırsızlık yapan 10 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametten çaldığı altın ve takılar tespit edildi.
Bingöl'de hırsızlık yapan 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile gözaltına alındı.
Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan KGYS, PTS, çevre kamera görüntüleri ve saha çalışmaları neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştiren 10 şüpheli şahsın ikametten, 2 adet 30 gram bilezik, 1 adet 25 gram kolye, 1 adet alyans çaldıkları tespit edildi. Yapılan operasyon ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa