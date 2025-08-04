Bingöl'de Hırsızlık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'de hırsızlık yapan 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile gözaltına alındı.

Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan KGYS, PTS, çevre kamera görüntüleri ve saha çalışmaları neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştiren 10 şüpheli şahsın ikametten, 2 adet 30 gram bilezik, 1 adet 25 gram kolye, 1 adet alyans çaldıkları tespit edildi. Yapılan operasyon ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL