Bingöl'de Deprem Hazırlıkları ve Yenilenen Yapı Stoku

Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün deprem riskine dikkat çekerek hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Vali Usta, "Afet alanında söz söyleyen herkesin konuşmasında mutlaka Bingöl isminin geçiyor. Depremlere açık, maruz bir bölgeyiz. Ancak yıkımı yapan deprem değil; hazırlıksızlık ve tedbirsizliktir. Olası bir depreme karşı en güçlü şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bingöl'ün geçmişte birçok depremden ciddi şekilde etkilendiğini hatırlatan Usta, "Tecrübemiz var. Hem kamu kurumlarımız hem de insan kaynağımız bu tür afetlere karşılık verebilecek kabiliyete sahip. Arama-kurtarma faaliyetleri açısından ekipman ve personel anlamında bir eksiğimiz bulunmuyor. Özellikle merkezdeki yapı stokumuzun büyük bölümü yenilendi; yaklaşık yüzde 75 civarında yapı stokumuz yenilenmiş durumda. Bingöl'de toplam 19 konteyner kent bulunuyor. Bunların 10'u merkezde, 9'u ise ilçelerde. Şu anda Türkiye'deki en donanımlı, en kapasiteli UMKE alanlarından birine sahibiz. İstanbul ve Ankara'dan bile daha iyi durumda olduğumuz yönler var. Hem Bingöl'e hem bölgeye hizmet verebilecek güçlü bir lojistik kapasitemiz bulunuyor" şeklinde konuştu.