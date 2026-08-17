Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de çarpışan otomobilden biri ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Simani Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kazada 06 RN 271 ve 01 UH 579 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü. Diğer araç ise yol kenarındaki bariyerlere savrulurken kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı