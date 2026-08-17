Haberler

Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 06 RN 271 ve 01 UH 579 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü, diğeri bariyerlere savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de çarpışan otomobilden biri ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Simani Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kazada 06 RN 271 ve 01 UH 579 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü. Diğer araç ise yol kenarındaki bariyerlere savrulurken kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım

Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...