Bingöl'de "büyü" bahanesiyle 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 tutuklama

Bingöl'de sosyal medya üzerinden "büyü yapma" vaadiyle bir vatandaşı yaklaşık 500 bin TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir vatandaşın sosyal medya platformu üzerinden "büyü" bahanesiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, müştekinin yaklaşık 500 bin TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

