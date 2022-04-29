Bingöl'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı dahilinde Bingöl'de, trafik ekipleri emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı çerçevesinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekiplerince merkez Saray Mahallesi Çapakçur Köprüsü DSİ kavşağında gerçekleşen uygulamaya Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat katıldı.

Denetim sonrası açıklama yapan Vali Yardımcısı Kaya, "İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeye istinaden İl Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber 'Bayramınız Kemerli Olsun' mottosuyla sürücülerimize emniyet kemerinin önemini, emniyet kemerinin can güvenliği açısından önemli olduğunu hatırlatmak istedik. Bu kapsamda da 81 ilde eş zamanlı olarak bu organizasyon gerçekleştirildi. Bingöl'de de sürücülerimize uyarılarımızı yapıyor ve onlara hayırlı bayramlar dileğimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa