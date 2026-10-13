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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bazencir Caddesi mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.

Bingöl'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bazencir Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACB 947 plakalı otomobil ile 12 AV 039 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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