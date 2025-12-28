Haberler

Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Yüzenada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

